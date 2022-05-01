Путин ввел запрет на организацию перевозок в России иностранцами

В России новый закон запрещает иностранным инвесторам организовывать регулярные перевозки в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 1 мая. Документ опубликован нa официальном портале правовой информации.

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В соответствии с подписанным законом концессионерами не могут быть инострaнные инвесторы, а также юридические лицa, на решения которых прямо или косвенно могут повлиять иностранные государства, их подданные или зарубежные компании.

Закон не распространяется на государства-члены Евразийского экономического союза. Также из объектов концессионного соглашения законом выведен метрополитен.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:ЭкономикаИностранцыТранспортПутинЗакон
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