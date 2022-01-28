Белоруссия увеличит тарифы на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повысит на 7,4% тарифы на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, стоимость прокачки тонны сырья по маршруту в польском направлении Унеча (Высокое)-Адамова Застава составит 418,30 рубля, по маршруту Унеча (Высокое)-Броды в украинском направлении – 179,65 рубля.
Кроме того, почти на 8% вырастут тарифы на транзит нефти при расчете в белорусских рублях, 2,9% прибавят тарифы в евро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Лукашенко допустил возможность войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России
- В январе масочный режим в метро Москвы нарушили 7 тысяч человек
- Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Санкт-Петербурга
- В России за сутки госпитализированы 14 046 зараженных COVID-19
- Медведев заявил об отсутствии предпосылок для повторения в России кризиса в Казахстане
- Лавров сравнил возможные санкции США против РФ с разрывом отношений
- Лавров: Россия не хочет войны
- Белоруссия увеличит тарифы на транзит российской нефти
- СМИ: В России подорожают газированные напитки и соки
- В Польше подготовили план эвакуации своих дипломатов c Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru