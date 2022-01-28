Белоруссия увеличит тарифы на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повысит на 7,4% тарифы на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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В частности, стоимость прокачки тонны сырья по маршруту в польском направлении Унеча (Высокое)-Адамова Застава составит 418,30 рубля, по маршруту Унеча (Высокое)-Броды в украинском направлении – 179,65 рубля.

Кроме того, почти на 8% вырастут тарифы на транзит нефти при расчете в белорусских рублях, 2,9% прибавят тарифы в евро.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ТарифыНефтепроводНефтьБелоруссия
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