Белоруссия приобрела первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия впервые приобрела нефть у Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Представитель компании отметил, что речь идет о 80 тысячах тонн нефти, которую доставит в порт Клайпеды (Литва) танкер. Прибытие судна ожидается 11 мая. Само сырье приобретено у компании Saudi Аramco.
В начале апреля премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.
В свою очередь Тищенко отметил, что варианты новых закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии «подскажет рынок»
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