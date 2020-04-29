Белоруссия приобрела первую партию нефти у Саудовской Аравии

Представитель компании отметил, что речь идет о 80 тысячах тонн нефти, которую доставит в порт Клайпеды (Литва) танкер. Прибытие судна ожидается 11 мая. Само сырье приобретено у компании Saudi Аramco.



В начале апреля премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.

В свою очередь Тищенко отметил, что варианты новых закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии «подскажет рынок»

