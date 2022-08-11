Белоруссия построит порт на северо-западе России

Также мера направлена на расширение контейнерных перевозок, сказал Головченко.

Ранее в АТОР заявили, что россияне стали ездить в Белоруссию на шопинг за ушедшими из РФ зарубежными брендами. По словам экспертов, в скором времени могут даже появиться шоп-туры в соседнюю страну.

