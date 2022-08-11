Белоруссия построит порт на северо-западе России
Белоруссия приняла решение о строительстве порта на северо-западе России, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БелТА.
По его словам, проект заработает до конца года – Минску нужны дополнительные мощности, чтобы переваливать большие объемы грузов, в том числе удобрения.
Также мера направлена на расширение контейнерных перевозок, сказал Головченко.
Ранее в АТОР заявили, что россияне стали ездить в Белоруссию на шопинг за ушедшими из РФ зарубежными брендами. По словам экспертов, в скором времени могут даже появиться шоп-туры в соседнюю страну.
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