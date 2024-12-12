Белоруссия ограничила вывоз картофеля за пределы республики

Как отмечается, эти меры направлены на обеспечение внутреннего рынка в межсезонный период всей необходимой продукцией. Теперь лицензии на экспорт картофеля будут выдаваться отдельным компаниям лишь в разовых случаях.

При этом сами решения о выдачи лицензий будет приниматься исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Белоруссии и потребности страны в ней.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

