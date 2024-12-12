Белоруссия ограничила вывоз картофеля за пределы республики
В Белоруссии сроком на три месяца вводится временное лицензирование на вывоз картофеля за пределы республики. Постановление об этом подписал глава правительства Роман Головченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского кабмина.
Как отмечается, эти меры направлены на обеспечение внутреннего рынка в межсезонный период всей необходимой продукцией. Теперь лицензии на экспорт картофеля будут выдаваться отдельным компаниям лишь в разовых случаях.
При этом сами решения о выдачи лицензий будет приниматься исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Белоруссии и потребности страны в ней.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru