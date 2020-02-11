Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия приступила к забору технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» с целью дальнейшей отправки на свои нефтеперерабатывающие заводы. Речь идёт о ветках, которые не задействованы при транзите российской нефти в страны Евросоюза. Об этом проинформировали РИА Новости в концерне «Белнефтехим».
Там настаивают, что отбирают нефть, принадлежащую белорусской стороне в условиях отсутствия прежних объёмов топлива для местных НПЗ.
Российская компания «Транснефть» подтвердила получение уведомления от Белоруссии по использованию технологической нефти для своих НПЗ, отмечает RT.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва собирается продолжить поставки нефти союзному государству на прежних контрактных условиях.
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