Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»

Россияне, эвакуированные из Китая, после окончания карантина под Тюменью разъедутся по 44 городам Банкиры объяснили, почему размер ежемесячного платежа оказался для россиян важнее, чем срок ипотеки Милонов призвали не допускать к работе чиновников с вызывающе ярким цветом волос Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях и длинных выходных