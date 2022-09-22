Белоруссия на полгода запретит вывоз некоторых промтоваров
Белоруссия с 23 сентября введет запрет на вывоз ряда промышленных товаров за пределы страны, ограничения будут действовать в течение полугода. Соответствующее постановление подписал первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — указано в постановлении.
В список вошли 250 кодов товарной номенклатуры, пишет «Свободная пресса». Под запрет попадут в том числе железнодорожные локомотивы и вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, газогенераторы, оборудование для отопления, силовые установки, оборудование для сельского и лесного хозяйства и ряд других видов продукции.
Кроме того, Минск введет запрет на вывоз товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в страны, не входящие в союз.
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