Белоруссия на полгода запретит вывоз некоторых промтоваров

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — указано в постановлении.

В список вошли 250 кодов товарной номенклатуры, пишет «Свободная пресса». Под запрет попадут в том числе железнодорожные локомотивы и вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, газогенераторы, оборудование для отопления, силовые установки, оборудование для сельского и лесного хозяйства и ряд других видов продукции.

Кроме того, Минск введет запрет на вывоз товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в страны, не входящие в союз.

