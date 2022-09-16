«Плацдарм на границе с ЕС»: Экономист обозначил важность членства Белоруссии в ШОС

Не только Белоруссия заинтересована в членстве ШОС, но и организации будет важно иметь удобный плацдарм на границе с ЕС. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил белорусский экономист Алексей Дзермант.

В пятницу, 16 сентября, Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС заявил, что Белоруссия укрепит возможности ШОС в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. По мнению Дзерманта, Белоруссия заинтересована в членстве в ШОС.

«Минск сам подал заявку на полноправное участие в этой организации. Здесь есть несколько интересующих Белоруссию областей, которыми ШОС занимается. Прежде всего, это экономика и логистика (из-за санкций важно прорабатывать коридоры «Север — Юг» на Центральную Азию и на Китай). Также Минск интересует обсуждение вопросов, связанных с финансами и замещением доллара иностранной валютой. И, наконец, нам важны темы безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком и урегулирования евразийских конфликтов. У Минска имеются своя позиция и предложения на этот счёт», — сказал Дзермант.

По мнению экономиста, членство Белоруссии в ШОС выгодно не только для Минска, но и для самой организации.

«Белоруссия остаётся страной, граничащей с ЕС, и какое-то взаимодействие необходимо. Но если ШОС укрепляется на Западе, Белоруссия выступает плацдармом, платформой. Благодаря этому ШОС может работать уже по Восточной, Центральной, Западной Европе. Белорусская территория стратегически выгодна и для логистики, и для возможных поставок товаров, и для обеспечения безопасности, то есть она важна для ШОС в стратегическом плане и точно не будет лишней в качестве союзника и партнёра», — добавил собеседник НСН.

Ранее Владимир Путин одобрил вступление Белоруссии в ШОС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

