Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

Белоруссия и Россия «нашли понимание» в вопросе кредитной поддержки в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает «СБ.Беларусь сегодня».

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Как отметил глава белорусского правительства, по итогам прошедших ранее переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина «мы услышали ... абсолютно солидарную позицию по всем вопросам».

«Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — поделился Головченко.

Премьер подчеркнул, что в этих условиях возможно «поддержать белорусскую экономику». Головченко добавил, что сумму еще предстоит «досчитать окончательно».

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ФОТО: РИА Новости
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