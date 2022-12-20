Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

Как отметил глава белорусского правительства, по итогам прошедших ранее переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина «мы услышали ... абсолютно солидарную позицию по всем вопросам».

«Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — поделился Головченко.

Премьер подчеркнул, что в этих условиях возможно «поддержать белорусскую экономику». Головченко добавил, что сумму еще предстоит «досчитать окончательно».

