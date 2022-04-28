Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами городского Законодательного собрания он отметил, что своё участие в мероприятии уже подтвердили 69 стран.

«Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится», - заключил он.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что в рамках ПМЭФ-2022 состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия», сообщает RT.

