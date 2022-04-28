Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2022 году состоится, сообщает РИА Новости.
Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами городского Законодательного собрания он отметил, что своё участие в мероприятии уже подтвердили 69 стран.
«Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится», - заключил он.
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что в рамках ПМЭФ-2022 состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия», сообщает RT.
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