Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2022 году состоится, сообщает РИА Новости.

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Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами городского Законодательного собрания он отметил, что своё участие в мероприятии уже подтвердили 69 стран.

«Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится», - заключил он.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что в рамках ПМЭФ-2022 состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия», сообщает RT.

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ФОТО: Отдел по связям с общественностью и СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ПМЭФСанкт-ПетербургАлександр Беглов
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