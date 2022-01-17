«Мифические дворники»: В Госдуме указали на коррупцию при уборке улиц Петербурга
Необходимо закреплять дворников за каждым домом, чтобы управляющие компании не воровали деньги, заявил Виталий Милонов.
Ситуация с уборкой улиц в Санкт-Петербурге с каждым разом ухудшается из-за огромного количества жилищных реформ, а отдельные чиновники и вовсе решили обогатиться за счет завышения цен на уборку, заявил депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Жители Санкт-Петербурга в последние дни массово жалуются на сильный гололед на дорогах, из-за чего увеличилось число травм пешеходов. Загрузка травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе превышает норму в 1,5 раза, многие попадают туда прямо с улиц с переломами. В частности, музыкант из группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу. По его словам, с уборкой тротуаров в городе в последние пару лет – «жуть какая-то», пишет «Фонтанка».
«Непростые времена переживаем. Говорить, что все прекрасно – было бы неправдой. Я не могу назвать всей совокупности причин. Но, в частности, знаю, что у нас есть ряд муниципальных образований, которые должны были найти организации для уборки улиц. Как мне сейчас докладывают, они делали по завышенным ценам, и по факту многие территории не убирались. Поэтому, отдельные чиновники, по сути дела, решили просто обогатиться за счет уборки. Я хотел бы, чтобы губернатор тщательно проверил некоторых муниципалов на то, что цена существенно выше, а работы вообще не производятся», - сказал Милонов.
Депутат подчеркнул, что властям Петербурга необходимо вернуть для уборки улиц дворников, которые были бы закреплены за каждым домом.
«Я ленинградец коренной. Я помню, что у нас все время были дворники. Хватит уже иметь какие-то большие организации, которые берут на обслуживание сотни километров улиц. Я всегда помню ленинградских дворников, которые отколачивали лед там, где он намерзал. Это нормально. Значит, мы должны вернуться к этой системе. В каждой парадной должна быть фотография и телефон дворника, чтобы можно было с ним пообщаться, чтобы управляющие компании не воровали и не нанимали мифических людей. Если мы будем закреплять дворника за конкретными домами, тогда все будет проще. Все будет так, как это было до огромного количества жилищных реформ, каждая из которых ухудшала ситуацию с уборкой. Наш губернатор, я думаю, придет к универсальному решению. Дворник – от слова двор, а не от слова гастарбайтер какой-то компании, которого никто не видел», - резюмировал Милонов.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец утверждал, что число госпитализаций горожан после падений на улицах в новогодние праздники сократилось почти вдвое.
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