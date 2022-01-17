«Мифические дворники»: В Госдуме указали на коррупцию при уборке улиц Петербурга

Жители Санкт-Петербурга в последние дни массово жалуются на сильный гололед на дорогах, из-за чего увеличилось число травм пешеходов. Загрузка травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе превышает норму в 1,5 раза, многие попадают туда прямо с улиц с переломами. В частности, музыкант из группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу. По его словам, с уборкой тротуаров в городе в последние пару лет – «жуть какая-то», пишет «Фонтанка».

«Непростые времена переживаем. Говорить, что все прекрасно – было бы неправдой. Я не могу назвать всей совокупности причин. Но, в частности, знаю, что у нас есть ряд муниципальных образований, которые должны были найти организации для уборки улиц. Как мне сейчас докладывают, они делали по завышенным ценам, и по факту многие территории не убирались. Поэтому, отдельные чиновники, по сути дела, решили просто обогатиться за счет уборки. Я хотел бы, чтобы губернатор тщательно проверил некоторых муниципалов на то, что цена существенно выше, а работы вообще не производятся», - сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что властям Петербурга необходимо вернуть для уборки улиц дворников, которые были бы закреплены за каждым домом.