Баррель нефти Brent превысил отметку в 67 долларов

Стоимость апрельского фьючерса Brent на 18:39 по московскому времени достигла 67,2 доллара за баррель, увеличившись на 2,8%.

Накануне цена нефти Brent составляла 66,02 доллара за баррель, стоимость сырья этой марки выросла до таких показателей впервые с января 2020 года, напоминает телеканал «360».

Между тем, эксперты прогнозируют падение цен на нефть в ближайшее время до 60 долларов за баррель. На стоимость сырья может повлиять улучшение погодных условий в США и рост добычи в странах нефтяного картеля.

