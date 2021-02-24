Баррель нефти Brent превысил отметку в 67 долларов

Цена нефти марки Brent впервые с января прошлого года превысила 67 долларов за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже.

Эксперты предрекли ценам на нефть скорое падение

Стоимость апрельского фьючерса Brent на 18:39 по московскому времени достигла 67,2 доллара за баррель, увеличившись на 2,8%.

Накануне цена нефти Brent составляла 66,02 доллара за баррель, стоимость сырья этой марки выросла до таких показателей впервые с января 2020 года, напоминает телеканал «360».

Между тем, эксперты прогнозируют падение цен на нефть в ближайшее время до 60 долларов за баррель. На стоимость сырья может повлиять улучшение погодных условий в США и рост добычи в странах нефтяного картеля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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