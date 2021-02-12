Баррель нефти Brent подорожал до $62 впервые с января прошлого года
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи.
Стоимость сырья Brent выросла до таких значений впервые с 24 января прошлого года.
Цена апрельских фьючерсов Brent по состоянию на 19:34 по Москве выросла на 1,67, составив 62,16 доллара за баррель.
При этом стоимость мартовских фьючерсов нефти марки WTI увеличилась на 1,48%. Цена сырья составила 59,1 доллара за баррель.
Во вторник цена апрельского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже впервые с 7 января 2020 года поднималась до 61 доллара за баррель.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.
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