Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года

Банковские карты системы «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года, сообщил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.

Сегодня Центробанки Ирана и России завершили первый этап интеграции национальных платежных систем «Шетаб» и «Мир».

В России выдали более 366 млн карт «Мир»

Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа также заявил, что иранцам стала доступна возможность снятия наличных в рублях с карт «Шетаб» на территории России. Процесс интеграции ведется уже несколько месяцев.

В июле Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий и Египет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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