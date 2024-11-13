Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года

Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа также заявил, что иранцам стала доступна возможность снятия наличных в рублях с карт «Шетаб» на территории России. Процесс интеграции ведется уже несколько месяцев.

В июле Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий и Египет, передает «Радиоточка НСН».

