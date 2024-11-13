Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
Банковские карты системы «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года, сообщил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.
Сегодня Центробанки Ирана и России завершили первый этап интеграции национальных платежных систем «Шетаб» и «Мир».
Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа также заявил, что иранцам стала доступна возможность снятия наличных в рублях с карт «Шетаб» на территории России. Процесс интеграции ведется уже несколько месяцев.
В июле Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий и Египет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru