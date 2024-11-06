В России выдали более 366 млн карт «Мир»

Свыше 366 млн карт отечественной платежной системы «Мир» уже выдано в России. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, передает пресс-служба организации.

По его словам, россияне начали активно использовать карты «Мир» с 2018 года и уже совершили почти 57 млрд межбанковских операций на 65 трлн рублей.

«В текущем году в среднем в день обрабатывается свыше 65 млн транзакций. При этом мы видим, что платежные привычки россиян остаются стабильными», — рассказал Дубынин.

Глава НСПК отметил, что чаще всего держатели карт «Мир» оплачивают покупки в супермаркетах, местах общественного питания, на автозаправках.

Между тем российская платежная система «Мир» начала работу в Никарагуа.

