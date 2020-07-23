Банкиры призвали минимизировать риски от кредитов через приложения

«У мобильных банковских приложений такое же будущее, как и у всех современных технологий - хотим мы того или нет, но движение идёт в сторону нового подхода ко всем услугам, в том числе и на финансовом рынке. Другое дело, что надо, конечно же, не спешить в это новое информационное пространство в сфере финансовых услуг, а постараться предусмотреть все возможные риски», - сказал Тосунян.

И несмотря на то, что он является противником запретов, призвал считаться с этим мнением и минимизировать риски.

«Я – категорический противник таких запретительных подходов. Но и не обращать на них внимание и не учитывать их аргументы тоже нельзя. С их мнением нужно считаться, выслушивать и минимизировать риски», - добавил банкир.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с НСН положительно отозвался о новости о прогнозируемом снижении ставки Центробанка России.

