Банкиры призвали минимизировать риски от кредитов через приложения

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил будущее банковских мобильных приложений.

Возможность оформления кредитов через мобильные предложения банков следует полностью запретить, заявил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. С этим предложением он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

По словам Курдесова, в последнее время этой опцией стали часто пользоваться злоумышленники. Получая доступ к телефонам граждан, они оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а потом обналичивают их.

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в эфире НСН оценил будущее банковских мобильных приложений.

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«У мобильных банковских приложений такое же будущее, как и у всех современных технологий - хотим мы того или нет, но движение идёт в сторону нового подхода ко всем услугам, в том числе и на финансовом рынке. Другое дело, что надо, конечно же, не спешить в это новое информационное пространство в сфере финансовых услуг, а постараться предусмотреть все возможные риски», - сказал Тосунян.

И несмотря на то, что он является противником запретов, призвал считаться с этим мнением и минимизировать риски.

«Я – категорический противник таких запретительных подходов. Но и не обращать на них внимание и не учитывать их аргументы тоже нельзя. С их мнением нужно считаться, выслушивать и минимизировать риски», - добавил банкир.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Гарегин ТосунянСмартфоныКредитыБанки
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