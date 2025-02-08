Банки в России снизили ставки по вкладам

Согласно онлайн-приложениям Сбербанка, ставки по пополняемым вкладам на полгода уменьшились на 0,75%, и в настоящий момент максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых. Альфа-банк и ряд других банков России тоже снизили ставки по вкладам.

До этого Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку, если произойдет устойчивое замедление инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики. При этом решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 21% было неожиданным для финансового рынка и привело к росту цен на акции и облигации.

Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН сообщила, что доля просрочек по микрозаймам в РФ доходит до 40-70% дефолтности портфеля.