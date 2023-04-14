Банки США показали рост прибыли на фоне кризиса
Отчетности пяти крупнейших банков США превзошли ожидания экспертов, передают СМИ.
Прибыль выросла у банков JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Также финансовые организации нарастили выручку.
Citigroup сообщила о росте прибыли на 7%. JPMorgan улучшил показатель на 52%, а Wells Fargo - на 32%.
Экономист Нуриэль Рубини ранее предупредил о «жесткой посадке» в экономике США. Он считает, что нынешний кризис может превзойти по масштабам рецессию 2008 года.
Клиенты американских банков менее чем за месяц вывели со счетов $449 миллиардов. Отток средств с депозитов стал самым масштабным за последние 50 лет, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru