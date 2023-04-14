Экономист Рубини предупредил о «жесткой посадке» в экономике США

В ООН отвергли тезис о том, что Гутерреш "слишком мягок" по отношению к России

Депутат Госдумы Нина Останина объяснила причину своей критики закона об электронных повестках

В КПРФ предложили обложить «военным налогом» олигархов

В Москве и Подмосковье в пасхальные выходные ожидаются ночные заморозки