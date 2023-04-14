Экономист Рубини предупредил о «жесткой посадке» в экономике США

Соединенные Штаты движутся к кредитному кризису, который приведет к рецессии, считает предсказавший кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини. Об этом пишет турецкое издание Dünya.com.

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Эксперт отметил, что крах Silicon Valley Bank привел к оттоку средств на американских депозитах. Из-за этого финансовые учреждения могут ужесточить условия выдачи кредитов, полагает Рубини.

По его мнению, это повышает вероятность «жесткой посадки» в экономике США. Аналитик уверен, что худшее для американской финансовой системы еще впереди.

Из-за кризиса в банковской отрасли кредитные организации США потеряли за месяц $400 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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