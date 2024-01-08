Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом, и коммерческие банки ... могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», — указал замглавы регулятора.

Карими добавил, что экспортеры из России и Ирана могут осуществлять сделки в национальных валютах.

Ранее Россия и Иран подписали декларацию, в которой говорится о необходимости разработать «дорожную карту» для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, используемых другими странами для односторонних мер или сохранения денежной гегемонии в экономике, напоминает RT.

