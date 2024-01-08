Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую
Россия и Иран соединили системы передачи финансовых сообщений двух государств, организации могут проводить операции напрямую. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заместителя главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсена Карими.
«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом, и коммерческие банки ... могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», — указал замглавы регулятора.
Карими добавил, что экспортеры из России и Ирана могут осуществлять сделки в национальных валютах.
Ранее Россия и Иран подписали декларацию, в которой говорится о необходимости разработать «дорожную карту» для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, используемых другими странами для односторонних мер или сохранения денежной гегемонии в экономике, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru