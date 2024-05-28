Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

Российские банки в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей, сообщается в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Всего с начала года чистая прибыль банков составила 1,203 трлн рублей, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.