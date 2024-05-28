Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

Российские банки в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей, сообщается в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Всего с начала года чистая прибыль банков составила 1,203 трлн рублей, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 20% россиян отказались брать новые кредиты из-за роста долгов

По данным регулятора, рост прибыли связан со снижением отчислений в резервы на 67 млрд рублей.

Сам ЦБ впервые с 2016 года получил прибыль. Сообщается, что прибыль ЦБ РФ в 2023 году составила 140 миллиардов рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг. Три четверти заработанного после уплаты налогов и сборов ЦБ перечислит в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что средний размер потребительских кредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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