Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей

В августе чистая прибыль участников отрасли выросла до 353 миллиарда рублей. Заработок банков за восемь месяцев 2024 года составил 2,4 триллиона рублей, что соответствует результату за весь 2021 год, уточнил регулятор.

Значимым фактором роста прибыли ЦБ назвал ослабление национальной валюты.

«Количество прибыльных банков почти не изменилось по сравнению с июлем (263 банка, 81% от общего числа, в июле - 265 и 82% соответственно)», - следует из материалов ЦБ.

Регулятор 7 сентября отменил ограничения на продажу банками наличной валюты населению, отмечает «Радиоточка НСН».

