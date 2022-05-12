Банки и застройщики запустят гибридную льготную ипотеку с фиксированной ставкой

Российские банки совместно с застройщиками планируют запуск гибридной ипотечной программы, которая будет сочетать в себе льготную и рыночную ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей крупных банков.

Так, в пресс-службе ВТБ рассказали, что в таком случае приоритетной станет возможность субсидирования ставки со стороны застройщиков, ведь девелоперы заинтересованы в сохранении доступной ипотеки для большего числа заемщиков и будут предлагать различные механизмы, позволяющие существенно снизить стоимость ипотеки.