Банки и застройщики запустят гибридную льготную ипотеку с фиксированной ставкой

Российские банки совместно с застройщиками планируют запуск гибридной ипотечной программы, которая будет сочетать в себе льготную и рыночную ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей крупных банков.

Так, в пресс-службе ВТБ рассказали, что в таком случае приоритетной станет возможность субсидирования ставки со стороны застройщиков, ведь девелоперы заинтересованы в сохранении доступной ипотеки для большего числа заемщиков и будут предлагать различные механизмы, позволяющие существенно снизить стоимость ипотеки.

В России стартовала программа льготной ипотеки по ставке 9%

Ранее российский кабмин разрешил россиянам получать льготную ипотеку на новостройки под 9% одновременно с рыночной или другой субсидированной. Таким образом максимальную сумму кредита можно будет увеличить до 15-30 млн рублей - в зависимости от региона.

Как считают в институте развития ДОМ.РФ, снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года дополнительно около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыБанкиИпотека
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