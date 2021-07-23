Банки и магазины Белоруссии станут принимать карты «Мир»

Белорусские банки начнут принимать карты «Мир». Услуга заработает в следующем году. Она станет доступна с 1 января. Также с 2023 года финансовые организации, которые оказывают услуги интернет-эквайринга, также будут обязаны принимать платёжные карты «Мир».

«Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров на сайтах в белорусском сегменте интернета», — говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Ранее российские банки подключили карты «Мир» к системе Apple Pay.



