Банки и магазины Белоруссии станут принимать карты «Мир»
Белорусские банки начнут принимать карты «Мир». Услуга заработает в следующем году. Она станет доступна с 1 января. Также с 2023 года финансовые организации, которые оказывают услуги интернет-эквайринга, также будут обязаны принимать платёжные карты «Мир».
«Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров на сайтах в белорусском сегменте интернета», — говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.
Ранее российские банки подключили карты «Мир» к системе Apple Pay.
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