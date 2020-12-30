Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к Майклу Калви

Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС.

Ранее банку вернули эти средства.

Калви освобожденный

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

Майкл Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калви
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