Калви освобожденный

Мера пресечения одному из наиболее известных американских инвесторов в российскую экономику изменена на запрет выходить с полуночи до 6:00 за пределы адреса проживания, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию. Аналогичные решения приняты в отношении остальных фигурантов «дела Калви».

Майкл Калви был задержан в феврале 2019 года. Тогда это стало громом среди ясного неба в российской бизнес-среде. Американца обвинили в хищении 2,5 миллиардов рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный». По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 миллиарда рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда. Бумаги последнего, как считают следователи, стоили всего 600 тысяч рублей. Калви связывал уголовное дело с конфликтом акционеров. Того же мнения придерживается и бизнес-омбудсмен Борис Титов: он неоднократно называл арест Калви незаконным, а «дело Baring Vostok» - корпоративным спором.

Позже обвинения в отношении Калви переквалифицировали на растрату. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Как сказал РБК представитель фонда Baring Vostok, «банк «Восточный», получив повторное возмещение средств, отозвал гражданский иск». По словам собеседника агентства, уголовное преследование «должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших».

Арест американского инвестора, чья репутация была в стране неоспоримой, называл причиной удвоения оттока капитала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая на питерском экономическом форуме в 2019 году, через несколько месяцев после ареста Калви, Кудрин сообщил, что отток капитала на тот момент составил с начала года более 40 млрд долларов.

С тех пор прошло более года. Все это время «дело Калви» оставалось одним из факторов негативного воздействия на инвестиционный климат в России, подтвердил НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, Центробанк фиксирует, что по итогам года отток капитала будет в два раза больше. Вместе с тем, он заявил, что не берется оценить вклад «дела Калви» в этот процесс.

С другой стороны, как заметил в интервью НСН экономист Михаил Делягин, представители западных деловых кругов, работающие в России, «работают еще и в Нигерии, Гаити, на Украине, в Грузии – странах, где уровень права и уровень повседневной законности на порядок ниже, чем в России. Их этим не удивить. Они знают, с кем имеют дело».

Майкл Калви в ближайшее время собирается выйти на работу.

