Банк России вновь сохранил ключевую ставку в 7,5%

В ведомстве указали, что текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться, а экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апреле, что «в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса».

«Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», - добавили в ЦБ РФ.



Также отмечается, что ведомство допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, с целью стабилизации инфляции на уровне близ 4% в 2024 году и далее.

Ранее в Банке России заявили о риске увеличения текущих темпов роста потребительских цен и, как следствие, ускорения инфляции в годовом исчислении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

