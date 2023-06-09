Банк России вновь сохранил ключевую ставку в 7,5%
Совет директоров Центробанка России принял решение не менять ключевую ставку и сохранить её на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора.
В ведомстве указали, что текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться, а экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апреле, что «в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса».
«Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», - добавили в ЦБ РФ.
Также отмечается, что ведомство допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, с целью стабилизации инфляции на уровне близ 4% в 2024 году и далее.
Ранее в Банке России заявили о риске увеличения текущих темпов роста потребительских цен и, как следствие, ускорения инфляции в годовом исчислении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru