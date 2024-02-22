Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем.

Оператором Contact выступал лишенный лицензии «Киви-банк».



Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Накануне Центробанк пояснил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, отмечает RT.

