Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем
Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем.
Оператором Contact выступал лишенный лицензии «Киви-банк».
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Накануне Центробанк пояснил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru