Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем

Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем.

«Обход для мошенников»: Бизнес не пострадает из-за блокировки «Киви кошельков»

Оператором Contact выступал лишенный лицензии «Киви-банк».

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Накануне Центробанк пояснил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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