Банк России сообщил о штатной работе сервисов

Сервисы Банка России продолжают работу в штатном режиме после технических работ. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Центробанк предупредил о задержках при проведении операций из-за техработ

Ранее регулятор предупреждал о возможном замедлении операций, напоминает RT.

«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме», — отмечается в сообщении Центробанка.

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ФОТО: РИА Новости
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