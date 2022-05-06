Банк России сообщил о штатной работе сервисов
6 мая 202210:58
Сервисы Банка России продолжают работу в штатном режиме после технических работ. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Ранее регулятор предупреждал о возможном замедлении операций, напоминает RT.
«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений работают в обычном режиме», — отмечается в сообщении Центробанка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru