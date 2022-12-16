Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что текущие темпы прироста цен умеренные, а потребительский спрос является сдержанным, при этом инфляционные ожидания населения и бизнеса не претерпели существенных изменений и остались на повышенном уровне.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отметили в ЦБ.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

В сентябре текущего года ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, и сохранил это значение по итогам заседания в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияКлючевая СтавкаЦентробанк
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