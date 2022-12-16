Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Центробанка РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что текущие темпы прироста цен умеренные, а потребительский спрос является сдержанным, при этом инфляционные ожидания населения и бизнеса не претерпели существенных изменений и остались на повышенном уровне.
«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отметили в ЦБ.
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.
В сентябре текущего года ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, и сохранил это значение по итогам заседания в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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