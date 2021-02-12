ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% в четвертый раз подряд. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Напомним, в минувшем году ЦБ для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых.