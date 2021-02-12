ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% в четвертый раз подряд. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Напомним, в минувшем году ЦБ для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых.

ЦБ РФ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней

А ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Банку России снизить ключевую ставку до уровня 3,75%. Отмечается, что Центробанку необходимо в ближайшие месяцы уменьшить ставки, чтобы избежать снижения инфляции в 2021 году ниже целевого уровня. В МВФ предполагают, что уменьшение ключевой ставки «сохранит пространство для реагирования на будущие шоки».

Кроме того, эксперты фонда ожидают снижения инфляции в РФ к концу текущего года до 3,5%. По мнению МВФ, нынешний уровень инфляции выше 4% удерживается ослаблением рубля, и вскоре этот эффект должен пойти на убыль.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры