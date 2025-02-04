Банк России понизил курс доллара на 5 февраля до 98,53 рубля
Центробанк установил на 5 февраля официальный курс доллара на уровне 98,53 рубля, что на 1,41 рубля ниже предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.
Во вторник, 4 февраля, официальный курс доллара составлял 99,94 рубля. В свою очередь официальный курс евро повышен на 19 копеек, до 102,68 рубля, курс юаня понижен на 11 копеек, до 13,29 рубля.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли сквозные повреждения
- Банк России понизил курс доллара на 5 февраля до 98,53 рубля
- Лавров: Число женщин-директоров департаментов МИД РФ будет увеличиваться
- Лавров назвал ошибкой поворот внешней политики России в сторону Запада
- Три женщины пострадали в Брянской области при атаке дронов
- Опрос показал, что треть россиян предпочитает путешествовать без семьи
- Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников Starlink
- Роскомнадзор в январе отразил 637 кибератак на российскую инфраструктуру
- СМИ: Маск завез кровати в штаб-квартиру кадрового управления
- СМИ: В Швеции произошла стрельба у школы, подозреваемый покончил с собой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru