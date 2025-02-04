Банк России понизил курс доллара на 5 февраля до 98,53 рубля

Центробанк установил на 5 февраля официальный курс доллара на уровне 98,53 рубля, что на 1,41 рубля ниже предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.

Во вторник, 4 февраля, официальный курс доллара составлял 99,94 рубля. В свою очередь официальный курс евро повышен на 19 копеек, до 102,68 рубля, курс юаня понижен на 11 копеек, до 13,29 рубля.

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства, передает «Радиоточка НСН».

