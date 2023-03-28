Банк России и правительство Москвы усилят мониторинг столичной экономики
Банк России при поддержке правительства Москвы расшит проект по мониторингу ключевых показателей экономики, который проводится на основе опроса московских предпринимателей. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пресс-брифинге.
«Опрос дает возможность агрегировать мнения предпринимателей о текущей ситуации в экономике и отдельных отраслях, «измерять» их ожидания и собирать оценки экономических рисков и тенденций», - отметила она.
По словам Багреевой, данные опросов Москва начнет использовать для формирования краткосрочных экономических прогнозов, принятия управленческих решений и анализа их эффективности.
В свою очередь Банк России учитывает полученную от предприятий информацию для принятия решений по ключевой ставке. Заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева отметила, что для оперативной и всесторонней оценки экономической ситуации важен вклад каждого предприятия, независимо от сферы и масштаба компании.
Ежемесячно по результатам опросов компании, участвующие в мониторинге, будут получать аналитические материалы. На их основе бизнес сможет разрабатывать или корректировать инвестпроекты, определять приоритеты, заниматься бизнес-планированием.
Принять участие в опросе могут столичные компании из всех отраслей. Тестовый сбор анкет происходит через личный кабинет на Инвестиционном портале Москвы.
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