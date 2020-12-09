Банк России дал прогноз по снижению инфляции в стране

Снижения инфляции в России можно ожидать в середине первого полугодия 2021 года, сообщает департамент исследований и прогнозирования Центробанка.

По данным экспертов, в ноябре текущего года годовая инфляция превысила 4%, и её снижения можно ждать лишь после достижения локального максимума в следующем году.

Центробанк считает, что на сроки снижения инфляции может влиять эффект низкой базы. Эксперты отмечают, что эффект переноса весеннего ослабления рубля в цены проявляется медленнее и длится дольше, чем в прошлые эпизоды снижения национальной валюты.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировал инфляцию на конец года на уровне 4,6-4,8%.

