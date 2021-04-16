Банк России аннулировал лицензию московского «Нордеа Банка»

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имущества «Нордеа Банка» достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов банк занимал 141 место в российской банковской системе.

Ранее в пятницу ЦБ лишил лицензии екатеринбургский банк «Нейва», напоминает Ura.ru. По данным регулятора, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и допускала нарушения требований в области противодействия легализации доходов, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, Банк России отозвал лицензию у московского «Интерпромбанка», сообщает RT. Организация нарушала законодательство в сфере банковской деятельности и совершала сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели.

