«Америкэн Экспресс Банк» подал заявление о ликвидации

Компания «Америкэн Экспресс Банк», российская «дочка» American Express Company, подала заявление о ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В карточке компании отмечается, что 4 июля на регистрацию в ЕГРЮЛ было подано «заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица».

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК пишет о наличии «сведений о начале процедуры ликвидации компании».

Президент России Владимир Путин в мае подписал распоряжение, которое разрешает «Америкэн Экспресс Банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации в стране, напоминает RT.

