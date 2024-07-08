«Америкэн Экспресс Банк» подал заявление о ликвидации
Компания «Америкэн Экспресс Банк», российская «дочка» American Express Company, подала заявление о ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».
В карточке компании отмечается, что 4 июля на регистрацию в ЕГРЮЛ было подано «заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица».
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК пишет о наличии «сведений о начале процедуры ликвидации компании».
Президент России Владимир Путин в мае подписал распоряжение, которое разрешает «Америкэн Экспресс Банку» провести мероприятия по добровольной ликвидации в стране, напоминает RT.
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