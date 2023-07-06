Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году

По его словам, в 2024 году начнется перенос активной клиентской базы в ВТБ. В 2025-м «Открытие» сдаст свою лицензию, уточнил он.

«Открытие» в декабре 2022 года стало частью ВТБ. Группа выкупила активы финансовой организации у Центробанка за 340 миллиардов рублей.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф ранее поддержал идею главы ВТБ Андрея Костина о новой приватизации в РФ. Руководитель крупнейшего финансового учреждения страны также допустил пополнение федерального бюджета через увеличение госдолга, сообщает «Радиоточка НСН».

