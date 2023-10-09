Банк Израиля решил продать до 30 миллиардов долларов валюты

Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Каждый участник противостояния защищает свои интересы и не готов идти на уступки. Минувшая ночь закончилась атакой боевых самолетов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по 150 целям на всей территории Саджайи. Ответом стали залпы ракет, которые ХАМАС выпустил из Сектора Газа в сторону Израиля.

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».

