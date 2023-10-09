Банк Израиля решил продать до 30 миллиардов долларов валюты
Банк Израиля заявил, что продаст до 30 миллиардов долларов валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на официальное заявление.
Отмечается, что такая мера поможет поддержать рынки на фоне эскалации конфликта в регионе. Работа центрального банка страны сейчас направлена на то, чтобы сгладить волатильность обменного курса шекеля, необходимо обеспечить ликвидность.
Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Каждый участник противостояния защищает свои интересы и не готов идти на уступки. Минувшая ночь закончилась атакой боевых самолетов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по 150 целям на всей территории Саджайи. Ответом стали залпы ракет, которые ХАМАС выпустил из Сектора Газа в сторону Израиля.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС России получили вторую за год партию истребителей Су-34
- Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших в Израиле россиянах
- Банк Израиля решил продать до 30 миллиардов долларов валюты
- Марочко: Командование не дает бойцам ВСУ отступать на Купянском направлении
- Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году
- Ученые Самарского университета разработали методику предотвращения инфаркта
- МИД Таиланда: В Израиле могли быть убиты 12 тайцев
- «Ростех» поставил в ВС беспроводные устройства громкоговорящей связи
- РИА Новости: Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
- Петербурженка Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия-2023»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru