Банк Англии понизил ключевую ставку впервые с 2020 года

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии впервые с 2020 года объявил о понижении ставки. Как сообщает пресс-служба регулятора, её снизили с 5,25% до 5% годовых.

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Отмечается, что за понижение ставки проголосовали пять членов комитета, четверо высказались за сохранение её на прежнем уровне.

В сообщении говорится, что решение о снижении ставки было принято в связи с тем, что годовая инфляция в Великобритании в течение двух месяцев сохранялась на 2%.

«Влияние прошлых внешних шоков ослабло, и был достигнут определенный прогресс в снижении рисков сохранения инфляции», - указал регулятор.

Ранее Центробанк России впервые с декабря 2023 года принял решение поднять ключевую ставку с 16% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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