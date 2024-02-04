Бакальчук заявила о значительном падении цен на одежду на Wildberries
Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что стоимость одежды на площадке значительно снизилась. Ее слова приводит агентство РИА Новости.
Бакальчук отметила, что компания сравнила цены на одежду в 2024 году и 15 лет назад. Основательница маркетплейса обратила внимание, что стоимость одежды сильно упала. На сколько именно она не уточнила.
По словам Бакальчук, в числе популярных товаров на маркетплейсе остается также обувь и детские товары, электроника и парфюмерия.
В Тосненском районе Ленинградской области откроется новый склад Wildberries. Его площадь составит 154 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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