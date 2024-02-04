Бакальчук заявила о значительном падении цен на одежду на Wildberries

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что стоимость одежды на площадке значительно снизилась. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

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Бакальчук отметила, что компания сравнила цены на одежду в 2024 году и 15 лет назад. Основательница маркетплейса обратила внимание, что стоимость одежды сильно упала. На сколько именно она не уточнила.

По словам Бакальчук, в числе популярных товаров на маркетплейсе остается также обувь и детские товары, электроника и парфюмерия.

В Тосненском районе Ленинградской области откроется новый склад Wildberries. Его площадь составит 154 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:ОдеждаИнтернет-торговля

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