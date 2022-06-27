Байден объявил о повышении пошлин на ряд импортных товаров из России
Президент США Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на ряд позиций импорта из России, сообщило РИА Новости.
По словам главы государства, повышение ставок пошлин до 35% оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США.
Ранее пресс-служба Белого дома анонсировала повышение пошлин на более чем 570 групп российских товаров стоимостью около $2,3 млрд, и введении блокирующих санкций против военных госкомпаний РФ и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.
Перед этим Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, в том числе, запретив экспорт в РФ авиатоплива и топливных добавок.
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