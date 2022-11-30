Багреева: Власти Москвы работают над перспективами поддержки экономики города

Экономика Москвы справляется с санкционным давлением и ключевые макроэкономические показатели города демонстрируют положительную динамику. Об этом заявила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. В ходе выступления на ежегодном форуме бизнес-омбудсмена Москвы она отметила, что большинство организаций столицы адаптировались к изменениям, которые произошли в экономике.

«Благодаря диверсифицированной экономике города и комплексу мер поддержки индекс производства в обрабатывающих отраслях за 9 месяцев этого года вырос на 9,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении всего года сохраняется положительная динамика сферы торговли и услуг, зарегистрированная безработица находится на рекордно низком уровне 0,42 процента», – сообщила Мария Багреева. Она также указала на то, что важную роль в стабилизации экономики города сыграли федеральные и региональные меры поддержки, которые эффективно дополняли друг друга, своевременно и точечно оказывали необходимую бизнесу поддержку.

Тем не менее, по словам Марии Багреевой, проблемы существуют в отдельных секторах экономики и городу необходимы новые меры поддержки. Они будут сосредоточены на трех ключевых направлениях.

Первое – это перезапуск инвестиционного цикла. Для его реализации нужен анализ существующих мер поддержки и запросов от предпринимателей, а также переход от программы льготного кредитования на пополнение оборотного капитала к субсидированию ставок на инвестиционное развитие, закупку оборудования, строительство, реализацию проектов импортозамещения. Эти программы уже тестируются городским правительством совместно с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

Вторым направлением Мария Багреева назвала удержание реальных доходов населения города и поддержку платежеспособного спроса. Для реализации этого пункта перспективной поддержки экономики запланирована, в частности, 10-процентная индексация социальных выплат, заложенная в бюджет Москвы.

Третье ключевое направление – это повышение внутренней эффективности бизнеса. Главным инструментом его реализации является национальный проект «Производительность труда», в рамках которого город на безвозмездной основе оказывает столичным компаниям консультации по повышению эффективности и оптимизации производственных и внутренних бизнес-процессов.

«Сегодня в проекте уже участвуют около 80 московских компаний. Часть участников проекта завершили полный курс обучения, в ходе которого смогли примерно на треть сократить время производства продукции и увеличить выработку на 40 процентов, что свидетельствует об эффективности мероприятий национального проекта», – подчеркнула глава Департамента экономической политики и развития города.

Ранее Мария Багреева сообщила о том, что в ближайшие три года более половины расходов будет направлено на такие сферы как образование, здравоохранение и социальная поддержка москвичей.

