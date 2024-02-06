Автозавод «Москвич» в 2023 году выпустил более 30 тысяч машин
Российский автопроизводитель «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей в 2023 году, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что всего с момента старта продаж в марте 2023 года было реализовано более 15,3 тысячи автомобилей «Москвич», в том числе более 1,5 тысячи электромобилей. В пресс-службе подчеркнули, что почти 19 тысяч автомобилей отгрузили дилерам.
В пресс-службе добавили, что доля продаж госсектору не превысила 10% от общего объема.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru