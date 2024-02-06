Автозавод «Москвич» в 2023 году выпустил более 30 тысяч машин

Отмечается, что всего с момента старта продаж в марте 2023 года было реализовано более 15,3 тысячи автомобилей «Москвич», в том числе более 1,5 тысячи электромобилей. В пресс-службе подчеркнули, что почти 19 тысяч автомобилей отгрузили дилерам.

В пресс-службе добавили, что доля продаж госсектору не превысила 10% от общего объема.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.

