Серийный выпуск авто Lada Iskra начнут весной 2025 года
Серийное производство автомобилей Lada Iskra планируют запустить весной следующего года. Об этом сообщила компания «Автоваз» по итогам совета директоров.
В организации напомнили, что впервые седан Lada Iskra представили в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года. Автомобиль полностью создан на локализованной глобальной платформе.
«Серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», — указали в «Автовазе».
Lada Iskra — новое семейство авто класса B. В линейку будут войдут седан, универсал, универсал повышенной проходимости версии Cross.
Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию авто Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, пишет RT.
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