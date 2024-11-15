Серийный выпуск авто Lada Iskra начнут весной 2025 года

Серийное производство автомобилей Lada Iskra планируют запустить весной следующего года. Об этом сообщила компания «Автоваз» по итогам совета директоров.

В организации напомнили, что впервые седан Lada Iskra представили в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года. Автомобиль полностью создан на локализованной глобальной платформе.

«Серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», — указали в «Автовазе».

Lada Iskra — новое семейство авто класса B. В линейку будут войдут седан, универсал, универсал повышенной проходимости версии Cross.

Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию авто Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, пишет RT.

