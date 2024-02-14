«АвтоВАЗ» попросил о господдержке для сдерживания цен на Lada Granta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» обратился к властям за господдержкой для сдерживания цен на модель Lada Granta в базовой комплектации, сообщил президент компании Максим Соколов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Соколова, Минпромторг поддержал инициативу «АвтоВАЗа». Правительство начало обсуждение соответствующего нормативного акта.
Соколов рассказал, что суть предложения компании заключается в компенсации роста цен на самую доступную модель - Lada Granta в базовой комплектации. Глава «АвтоВАЗа» сообщил о фиксации стоимости этого автомобиля на уровне 700 тысяч рублей.
В феврале «АвтоВАЗ» возобновил выпуск моделей Lada Vesta с двумя подушками безопасности. В ближайшее время производитель намерен вернуть подушку безопасности водителя на Lada Granta, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россельхознадзор: россиянки не останутся без цветов на 8 марта
- Российский боец в ДНР подарил Киркорову семейное кольцо
- СМИ: В Индии женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации
- «АвтоВАЗ» попросил о господдержке для сдерживания цен на Lada Granta
- Фигуристка Жилина заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма «Лед-3»
- Власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ
- МИД РФ выразил протест послу Узбекистана
- Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем
- В ГУР Украины назвали Telegram угрозой безопасности страны
- Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката, игрока «Что? Где? Когда?» Новикова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru