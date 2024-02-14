«АвтоВАЗ» попросил о господдержке для сдерживания цен на Lada Granta

По словам Соколова, Минпромторг поддержал инициативу «АвтоВАЗа». Правительство начало обсуждение соответствующего нормативного акта.

Соколов рассказал, что суть предложения компании заключается в компенсации роста цен на самую доступную модель - Lada Granta в базовой комплектации. Глава «АвтоВАЗа» сообщил о фиксации стоимости этого автомобиля на уровне 700 тысяч рублей.

В феврале «АвтоВАЗ» возобновил выпуск моделей Lada Vesta с двумя подушками безопасности. В ближайшее время производитель намерен вернуть подушку безопасности водителя на Lada Granta, передает «Радиоточка НСН».

