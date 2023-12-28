«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada

Компания «АвтоВАЗ» в 2023 году произведет рекордное за последние 10 лет количество автомобилей Lada. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на заявление совета директоров предприятия.

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По итогам года «АвтоВАЗ» выпустит 374 тысячи Lada, уточнили в ведомстве.

В начале 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Vesta нового поколения. Также компания обеспечила себя отечественными компонентами и материалами по 1,2 тысячи позициям.

Отмечается, что в уходящем году компания приняла на работу более 2,5 тысячи сотрудников и выполнила все социальные обязательства.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что с февраля 2022 года автомобили Lada подорожали на 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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