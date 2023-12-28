«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada
Компания «АвтоВАЗ» в 2023 году произведет рекордное за последние 10 лет количество автомобилей Lada. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на заявление совета директоров предприятия.
По итогам года «АвтоВАЗ» выпустит 374 тысячи Lada, уточнили в ведомстве.
В начале 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Vesta нового поколения. Также компания обеспечила себя отечественными компонентами и материалами по 1,2 тысячи позициям.
Отмечается, что в уходящем году компания приняла на работу более 2,5 тысячи сотрудников и выполнила все социальные обязательства.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что с февраля 2022 года автомобили Lada подорожали на 40%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru