«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada

По итогам года «АвтоВАЗ» выпустит 374 тысячи Lada, уточнили в ведомстве.

В начале 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Vesta нового поколения. Также компания обеспечила себя отечественными компонентами и материалами по 1,2 тысячи позициям.

Отмечается, что в уходящем году компания приняла на работу более 2,5 тысячи сотрудников и выполнила все социальные обязательства.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что с февраля 2022 года автомобили Lada подорожали на 40%, передает «Радиоточка НСН».

