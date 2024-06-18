Минтранс обсуждает с «Автовазом» приобретение Lada Aura и Iskra

Минтранс и компания «Автоваз» обсуждают возможность приобретения моделей Lada Aura и Iskra. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента предприятия Максима Соколова.

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Глава компании подтвердил, что «Автоваз» обсуждает возможность поставок машин для нужд министерства.

«Первой же пойдет Aura… ну а Iskra пойдет вторым темпом в следующем году», — указал Соколов.

По словам президента «Автоваза», объемы поставок будут зависеть от ассигнований бюджета. Вместе с тем производитель готов удовлетворить любой заказ Минтранса.

Ранее новейшую Lada Iskra в ярко-красном цвете представили на полях Петербургского международного экономического форума, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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