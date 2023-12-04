«АвтоВАЗ» назвал Иран приоритетным рынком для экспорта Lada

Иран является приоритетным иностранным рынком для поставок автомобилей Lada, считает начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрей Владимирцев.

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По его словам, компания нашла необходимые составляющие для начала бизнеса в Иране. «АвтоВАЗ» готовит автомобильный ряд, соответствующий требованиям этого рынка, сказал Владимирцев в беседе с РИА Новости.

Представитель компании отметил, что Иран «готов и хочет» покупать российские автомобили.

В ноябре продажи «АвтоВАЗа» снизились почти на 12% по сравнению с октябрем. Компания реализовала 36 тысяч автомобилей. Спад наблюдается впервые за полгода, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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