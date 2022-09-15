«АвтоВАЗ» снял с производства кроссовер Lada Xray из-за импортных деталей
«АвтоВАЗ» принял решение об окончательном снятии с производства своего кроссовера Lada Xray. Его выпуск не будет возобновлён в связи с высокой долей компонентов зарубежного производства.
Предприятие не имеет возможностей продолжать выпуск этой модели, заявил официальный представитель компании Сергей Ильинский. Он отметил, что Xray был наименее локализован. При этом представитель «АвтоВАЗа» не исключил возобновление производства других моделей в ближайшее время.
В частности, производство Largus планируется возобновить на рубеже 2022-2023 годов. В компании не отказываются и от производства одной из последних моделей Vesta.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о нецелесообразности выпуска Lada XRAY. Он объяснил это малым тиражом, небольшой локализацией и сложностями с поставками комплектующих из-за санкций.
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