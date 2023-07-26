Иранский седан Iran Khodro Dena+ появился на рынке РФ

Первые седаны Iran Khodro Dena+, произведённые в Иране, появились в продаже на российском авторынке. Как сообщает Autonews.ru, цена на автомобили начинается от 1 449 000 рублей. Данная модель позиционируется в качестве главного конкурента Lada Vesta NG «АвтоВАЗа».

Iran Khodro Dena+ сконструирована на базе 36-летнего Peugeot 405. В Россию автомобиль поставляется в варианте 1,7-литрового турбированного двигателя мощностью 150 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Iran Khodro - крупнейшая автомобилестроительная компания Исламской республики, на Среднем Ближнем Востоке и в Северной Африке, основанная в 1962 году. Она выпускает легковые автомобили под собственным брендом, а также лицензионные Peugeot, грузовики и автобусы (Mercedes-Benz).

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов через Telegram-канал «Радиоточка НСН» призвал нарастить объемы выпуска Lada Vesta NG для того, чтобы снизить ее цену, которая начинается от 1 239 900 рублей.

